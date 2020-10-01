ЕБРР одобрил выделение 567 миллионов евро займов по программе "Зеленые города-2"

Европейский банк реконструкции и развития 30 октября одобрил выделение 567 млн евро кредитов в рамках второго окна программы "Зеленые города-2", что увеличивает ее размер до 1,149 млрд евро.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как указано в сообщении банка, на 18 ноября на совет его директоров выносится вопрос о возможности расширения этого второго окна программы до 950 млн евро, что в целом увеличит ее размер с учетом средств других доноров до 1,65 млрд евро.

В рамках программ "Зеленые города" ЕБРР предоставляет городам-партнерам поддержку в разработке и реализации плана действий (Green City Action Plan) и помощь в определении инвестиционных программ и получении донорской помощи. В частности, в дорожных картах прописываются мероприятия по улучшению муниципальной инфраструктуры, качества воздуха, чистоты и доступности земельных и водных ресурсов, зеленых зон.

Пилотные программы были реализованы в Грузии, Армении и Молдове, после чего программа была утверждена советом директоров осенью 2016 года. Первым участником ее от Украины стал Львов, который смог привлечь 20 млн евро для коммунального предприятию "Зелене мисто" на строительство завода по переработке отходов и рекультивации Грибовичского полигона.

Осенью 2018 года ЕБРР одобрил продление программы "Зеленые города" с возможностью выделения дополнительного финансирования в виде различных займов суммарным объемом до 700 млн евро. Согласно сайту программы, в настоящее время она располагает 1,5 млрд евро подтвержденного финансирования.

К программе присоединились 42 города, в том числе пять из Украины: Хмельницкий, Кривой Рог, Киев, Львов и Мариуполь. Планируется увеличить общее число городов в программе до сотни.

ЕБРР, в частности, в начале сентября одобрил выделение 28,5 млн евро на решение проблемы мусора в Хмельницком. На 18 ноября планируется рассмотрение на совете директоров банка кредита на 140 млн евро "Киевтеплоэнерго", а на 2 декабря – 15 млн евро "Львовводоканалу".