Минздрав и Минобороны не профинансировали расходы на 35 миллиардов, – Счетная палата

Счетная палата Украины отмечает, что по итогам 8 месяцев 2020 года из госбюджета не использованы 92,4 млрд грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты сообщает БизнесЦензор.

"Выполнение доходов государственного бюджета по сравнению с первым полугодием, улучшилось. Ситуация с расходами, к сожалению, гораздо хуже. Сейчас не проведено расходов на 92,4 млрд грн (12,5% от планового значения). В первом полугодии их осуществили на 51 млрд (9,5%) грн меньше плана", – сказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

По словам Пацкана, сложная ситуация в Минздраве, которое не использовало в целом 24,8 млрд грн, из которых 13,6 млрд грн (24% от плана) на возмещение расходов на медицинское обслуживание населения.

Министерство обороны Украины не осуществило расходов в целом на 10,6 млрд грн, из которых 5,7 млрд грн (41% от плана) – на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники.

Председатель Счетной палаты прогнозирует, что наибольшее "освоение" средств традиционно пройдет в последние месяцы года, что значительно усиливает риски их неэффективного использования.