Антимонопольный комитет установил сговор при продаже ТРЦ Respublika Фирташа с дисконтом 70%

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал нарушением закона "О защите экономической конкуренции" согласованные действия (сговор) трех компаний при проведении аукциона по продаже прав требования по кредитам, обеспечением по которым является недостроенный крупнейший в стране торговый комплекс "Республика".

Как сообщает пресс-служба АМКУ, своим решением от 1 октября Комитет оштрафовал ООО "Солтекс Капитал", ООО "ФК "Фингрупп Фактор" и ООО "ФК "Толкфин" за антиконкурентные согласованные действия на 10% от дохода каждого из них, передает БизнесЦензор.

При этом в АМКУ не назвали точную сумму наложенных штрафов.

В ходе проведенного расследования АМКУ усатновил, что в прошлом году банк "Надра" продал указанные права на веб-портале ProZorro на аукционе, который проводился по "голландской" модели. По его итогам права требования на "Республику" были проданы за 30% от начальной стоимости на последнем шаге аукциона – в целом цена снизилась с 2,56 млрд грн до 777 млн ​​грн.

Антимонопольный комитет открыл дело и установил, что поведение трех участников торгов – компаний "Солтекс Капитал", "Фингрупп Фактор" и Толкфин" – является результатом сговора.

В частности, АМКУ установил, что учредителями и руководителями этих компаний были родственники, компании имели совместных работников, оказывали друг другу финансовую помощь, использовали одни и те же средства связи.

Кроме того, Комитет обнаружил, что между участниками аукциона во время его подготовки была налажена тесная коммуникация, в частности велась электронная переписка между "Фингрупп Фактор" и "Толкфин", а поведение компаний при проведении самых торгов было согласованным.

"Установленные Комитетом факты беспрекословно указывают на наличие предварительных договоренностей этих компаний по проведению аукциона по продаже кредитного требования, обеспечением которого является ТРЦ "Республика". То есть, сговора", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физлиц в феврале 2019 года продал права требований по двум кредитам ликвидируемого банка "Надра", в залоге по которым находится ТРЦ Respublika.

Победителем торгов стало ООО "Солтекс Капитал", предложившее за лот 777,13 млн грн (без НДС). Таким образом, стоимость продажи составила 30% от начальной цены лота (2,59 млрд грн).

В ноябре 2019 года стало известно, что Нацполиция расследует возможный сговор между должностными лицами Национального банка, ПАО "КБ "Надра", АБ "Клиринговый Дом", ООО "ДВ "Инвест Недвижимость", ООО "Мегаполисжилстрой" и ООО "Солтекс Капитал" при продаже прав требования банка "Надра" по кредитам, в обеспечении по которым находился недостроенный ТРЦ "Республика", который привел к искусственному занижению цены реализации актива в пользу лиц, непосредственно связанные с должником по указанным кредитным договорам.

ООО "Солтекс капитал" создано в сентябре 2018 года. Основным видом деятельности является предоставление финансовых услуг. Подписантом компании на 5 февраля 2019 года был указан Василий Астион – бывший совладелец компании "Днипро Агро Групп".

Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на время проведения аукциона учредителем ООО выступало ООО "Галеон Инвест", конечным бенефициаром – гражданин Великобритании Роберт Алан Джонсон.

При этом в апреле 2019 года сообщалось, что Национальный банк Украины и подконтрольная Дмитрию Фирташу кипрская компания Pora Trading Limited намерены заключить мировое соглашение по делу о взыскании корпоративных прав на крупнейший торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Respublika на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в Киеве.

Напомним, реализация проекта строительства ТРЦ Respublika была приостановлена в 2015 году по решению собственника.

В ТРЦ Respublika, который после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК Respublika общей площадью 1,625 млн кв. м.

Инвестором проекта ТРЦ Respublika является бизнесмен Дмитрий Фирташ.