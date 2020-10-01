НБУ применил санкции к двум банкам за нарушение контроля при выводе средств за границу

Национальный банка Украины (НБУ) в сентябре применил меры воздействия в отношении АО "Райффайзен банк Аваль" и АО "Креди Агриколь Банк" в виде письменного предупреждения за недостаточный контроль за валютными операциями клиента.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, предупреждение для "Райффайзен банк Аваль" вынесено за невыполнение функции агента валютного надзора в части не предотвращения проведения операции клиента-резидента, связанной с переводом иностранной валюты на собственный счет клиента, открытый в иностранном финансовом учреждении в государстве, которое имеет стратегические недостатки в сфере финансового мониторинга согласно заявлениям FATF ("серый список" FATF).

В отношении "Креди Агриколь Банка" предупреждение выдано за невыполнение функции агента валютного надзора в части не предотвращения проведения операции клиента-резидента, связанной с переводом иностранной валюты на собственный счет, открытый в иностранном финансовом учреждении в государстве, которое отнесено Кабинетом министров в перечень офшорных зон.

Кроме того, НБУ в сентябре оштрафовал ООО "Финансовая компания "Платежный центр" на 34 тыс. грн за нарушение требований к идентификации, верификации и изучению клиентов, а также предоставление недостоверной информации на запросы Национального банка.