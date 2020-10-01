"Укрэксимбанк" выдал кредит на 515 миллионов на ремонт дороги в Полтавской области

Государственный "Укрэксимбанк" предоставил Полтавской областной государственной администрации 515 млн грн инвестиционного кредита сроком на четере года по механизму использования средств субвенции из государственного бюджета на погашение заимствований, привлеченных для реконструкции дороги Чернухи-Лубны.

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

"Полтавская область первой в Украине получает в государственном "Укрэксимбанке" финансирование по механизму использования средств субвенции из государственного бюджета на погашение заимствований, привлеченных для реконструкции дороги областного значения", - сказано в сообщении.

1 октября председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов и глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер подписали Меморандум о предоставлении кредита для капитального ремонта автодороги Чернухи-Лубны. Решение о привлечении кредита накануне было принято депутатами Полтавского областного совета.

Как отмечается, выделенный кредит поможет уже к концу первого полугодия 2021 года капитально отремонтировать автодорогу Чернухи-Лубны.

"Сейчас пользоваться этой дорогой почти невозможно: жители Лохвицкого и Чорнухинского районов с меньшей мере 11 населенных пунктов ездят в Полтаву через Пирятин, преодолевая лишние 85 километров. Реализация проекта позволит уже с середины следующего года в полной мере пользоваться качественной автомобильной дорогой с гарантийным сроком 10 лет", - отметил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Этот кредитный проект является первым в Украине и стал возможным благодаря изменениям, которые были приняты в июле 2020 года к Бюджетному кодексу Украины.

Как сообщалось, в июне Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс", предоставив областным советам право осуществлять местные внутренние заимствования под государственные гарантии на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Это позволило областным советам осуществлять местные внутренние заимствования и использовать средства субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (за счет Государственного дорожного фонда) на погашение местного долга по местным займам, которые привлекли для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности.