На ремонт дорог из Фонда борьбы с СOVID-19 потрачено в 4 раза больше средств, чем на Минздрав

По состоянию на 29 сентября из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовано 25,8 млрд грн или 39% выделенных средств. Из них на здравоохранение использовано только 2,7 млрд грн из 16,3 млрд грн запланированных (или 17% выделенных средств).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Подчеркиваем, что в сфере здравоохранения из Фонда предусмотрено выделение 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ: сегодня эти средства в полном объеме у главного распорядителя – Минздрава (кассовые расходы на закупку аппаратов ИВЛ не осуществлялись) и почти 3 млрд грн – на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых пока использовано 553,5 млн грн", – отмечается в сообщении.

Согласно данным министерства, на выплату надбавок медицинским работникам через Минздрав профинансировано 302,7 млн грн, еще 127,7 млн грн выплачено на доплаты медработникам в учреждениях здравоохранения МВД. На строительство и ремонт приемных отделений через Минздрав уже направлено 1,68 млрд грн, на обеспечение лабораторий и закупку средств индивидуальной защиты – 553,5 млн грн.

В то же время на ремонт и строительство дорог из Фонда борьбы с распространением коронавируса уже использовано 11,31 млрд грн.

Минфин напоминает, что кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников.

Так, по программе медицинских гарантий, Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 4,8 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

Кроме того, из средств местных бюджетов израсходовано 3,3 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (по состоянию на 24 сентября).