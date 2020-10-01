СБУ провела обыски в строительной компании по делу об отмывании 500 миллионов. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили противоправный финансовый механизм отмывания средств и вывода их в "офшоры".

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

Во время досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали в свой инвестиционный фонд деньги покупателей объектов недвижимости.

"С инвесторами они "работали" на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, делки выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.Злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их в аффилированного нерезидента", – сказано в сообщении.

По данным следствия, "отмытые" таким образом средства они выводили за рубеж с помощью подконтрольного банковского учреждения. Ориентировочная сумма ущерба интересам государства за 2017-2020 годы в СБУ оценивают в более 500 млн грн.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники противоправной схемы. Во время следственных действий изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделок, не учтенные наличные средства.