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СБУ провела обыски в строительной компании по делу об отмывании 500 миллионов. ФОТО

СБУ провела обыски в строительной компании по делу об отмывании 500 миллионов. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили противоправный финансовый механизм отмывания средств и вывода их в "офшоры".

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

Во время досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали в свой инвестиционный фонд деньги покупателей объектов недвижимости.

"С инвесторами они "работали" на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, делки выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.Злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их в аффилированного нерезидента", – сказано в сообщении.

По данным следствия, "отмытые" таким образом средства они выводили за рубеж с помощью подконтрольного банковского учреждения. Ориентировочная сумма ущерба интересам государства за 2017-2020 годы в СБУ оценивают в более 500 млн грн.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники противоправной схемы. Во время следственных действий изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделок, не учтенные наличные средства.

СБУ провела обыски в строительной компании по делу об отмывании 500 миллионов 01

СБУ провела обыски в строительной компании по делу об отмывании 500 миллионов 02

СБУ провела обыски в строительной компании по делу об отмывании 500 миллионов 03

СБУ провела обыски в строительной компании по делу об отмывании 500 миллионов 04

СБУ викрила менеджмент будівельної компанії на виведенні в офшори 500 млн грн Служба безпеки України викрила групу...

Опубліковано Служба безпеки України Четвер, 1 жовтня 2020 р.

Автор: 

офшор (206) СБУ (1548) будівництво (2235)


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