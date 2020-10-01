Глава "Укравтодора" пояснил завышение цен на материалы для ремонта дорог

Дорожные компании завышают цены на материалы в своих тендерных предложениях чтобы обойти установленные ограничения на зарплаты работников и норму прибыли.

Об этом глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Таким образом он ответил на вопрос, почему цены в сметах разных компаний на одни и те же стройматериалы могут отличаться в несколько раз.

"Цена щебня, например, может отличаться в зависимости от региона: есть такие, где карьер рядом, а есть – его просто не (например, Луганская область), т.е. в цену заложена логистика", – сказал глава "Укравтодора".

Кубраков добавил, что на самом деле всему виной принцип ценообразования.

"Компании, которые работают с государством, подпадают под жесткое регулирование всех составляющих стоимости дорожных работ. Например, есть понятие сметная заработная плата, которая сейчас "забита" 9954 грн, то есть в смете это максимальная сумма зарплаты. А есть зарплата реальная – которая уже давно превышает 24 000 грн", – сказал глава "Укравтодора".

Кубраков отметил, что еще один показатель – уровень прибыли. По правилам, он не может превышать 1%.

"Вы верите, что кто-то будет заниматься бизнесом с маржой 1%?... Поэтому на самом деле, все эти регуляторные ограничения как-то пытаются "вложить" в смету, чтобы платить 24 000 грн зарплаты, завышаются какие составляющие стоимости, прибыль где-то тоже прячут. Чтобы обойти этот постсоветский принцип ценообразования компании "играют" с ценой на материалы", – сказал глава "Укравтодора".

По его словам, для "Укравтодора" важна конечная стоимость за 1 км дороги.

Как сообщалось, Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог 35 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом.

В целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине планировалось направить 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн одолженных под госгарантии, а 35 млрд грн "Укравтодор" планировал получить из средств, выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже. Еще 62 млрд грн выделены из Дорожного фонда.