Bayer сократит расходы из-за падения спроса на сельхозпродукцию

Германская химическая компания Bayer AG сообщила о дополнительном сокращении расходов, чтобы компенсировать падение спроса на сельскохозяйственную продукцию - в сегменте, на который она делала большую ставку, приобретая американскую Monsanto.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Компания сообщила, что негативные последствия пандемии коронавируса для этого бизнеса будут существеннее, чем ожидалось, на фоне падения цен на сельскохозяйственные культуры, сокращения объема потребления биотоплива и усиления конкуренции на рынке сои.

Bayer, купившая Monsanto в 2018 году за $63 млрд, сообщила, что не ожидает значительного улучшения рыночных условий в ближайшей перспективе и, вероятно, сократит стоимость своего бизнеса в области растениеводства за счет списаний с учетом обесценения активов в размере нескольких миллиардов евро.

Компания ожидает, что не выполнит цели по выручке и денежному потоку в 2021 году, поскольку сокращение расходов не сможет в полной мере компенсировать падение продаж. Bayer ухудшила прогноз выручки и теперь ожидает неизменный показатель в следующем году по сравнению с годом ранее вместо его роста примерно на 4%. Выручка в текущем году, вероятно, также не изменится или вырастет на 1%, составив от 43 млрд до 44 млрд евро без учета колебания валютных курсов.

В июне Bayer сообщила, что заключила ряд соглашений об урегулировании исков, связанных с гербицидом Roundup, права на которые она получила после покупки Monsanto, однако затем переговоры по поводу окончательного утверждения этих соглашений застопорились. В сентябре компания сообщила, что достигла прогресса в обсуждении итоговой сделки.

Bayer также отметила, что необходимость дополнительного снижения расходов может привести к новым сокращениям рабочих мест помимо уже обнародованных планов уменьшить ежегодные расходы на $2,6 млрд начиная с 2022 года, которые предусматривают сокращение 10% сотрудников.