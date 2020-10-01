Пытавшийся за взятку закрыть дело против фирмы окружения Ставицкого адвокат получил условный срок

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное прокурором САП с адвокатом, который пытался за взятку закрыть дело в отношении фирм из окружения Эдуарда Ставицкого и снять арест с 8,94 млн кубометров природного газа.

Об этом свидетельствует приговор от 23 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Суд признал адвоката виновным в предоставлении $40 тыс. неправомерной выгоды прокурору Генпрокуратуры Константину Кулику за закрытие уголовного производства в отношении должностных лиц ООО "Арабский Энергетический Альянс ЮЭЙ" и частичной отмены ареста 8,93 млн куб. м газа, наложенного в 2014 году.

Адвокату установлено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, он также обязан выплатить в пользу государства 100 тыс. грн за проведение судебных экспертиз.

Согласно материалам суда, адвокат безоговорочно признал свою виновность. Он согласился сотрудничать с прокурором в раскрытии преступлений, расследуемых детективами НАБУ по конкретным уголовным производствам, в частности, касающихся растраты и присвоения государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Фаворит Систем", ООО "Кувейт Энерджи Юкрейн" при добыче и реализации углеводородов.

Это производство было начато весной 2014 года, в октябре 2014 года Печерский райсуд наложил арест на 8,94 млн куб. м газа "Кувейт Энерджи Юкрейн" и "Фаворит Систем".

В октябре 2017 года дело передали в Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ, а старшим группы прокуроров в производстве стал Константин Кулик.

В свою очередь старшим следственной группы был Артем Бугаец, с которым адвокат был знаком, так как ранее они оба работали в прокуратуре Полтавской области.

С ноября 2017 года адвокат начал связываться с Бугайцом, который подключил к разговорам Кулика. К слову, в это же время генпрокурор объединил указанное производство с пятью другими в одно уголовное производство.

В апреле 2018 года адвокат предложил Кулику выделить в отдельное производство дело в отношении должностных лиц ООО "Арабский Энергетический Альянс ЮЭЙ" и закрыть его. Это позволило бы отменить арест с 25% арестованного природного газа, прибыль от продажи которого причиталась ООО "Арабский Энергетический Альянс ЮЭЙ".

По данным издания "Судебная власть", осужденным является Константин Лукьянченко.

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ООО "Фаворит Систем" входила в сферу влияния экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Эту фирму основали Сергей Пушкаренко и Павел Клещев. Последний является косвенным партнером родителей экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. А Пушкаренко течение 2009-2011 годах был соучредителем уже ликвидированного ООО "Нафтаинвест 2009" совместно с ООО "Киев Нафта", 30% в котором принадлежали жене экс-министра Елене Ставицкой.

Также Пушкаренко ранее возглавлял ООО "Строительная компания "Либра", совладельцем которой на тот момент был отец экс-министра Анатолий Ставицкий. В 2012 году Клещева в составе учредителей фирмы "Фаворит Систем" сменил киевлянин Дмитрий Журавель.

Нынешними учредителями "Фаворит Систем" является Дмитрий Журавель (50%) и три компании с Тортолы: "Блу Венью Лтд", "Канселор менеджмент Лтд" и "Тормек интернешинал Лтд".

По данным издания "Insider", "Арабский энергетический альянс ЮЭЙ" (ранее - "Кувейт Энерджи Юкрейн") якобы тоже входила в сферу влияния Ставицкого. В самой компании утверждают, что "Арабский энергетический альянс ЮЭЙ" никогда не входил в сферу влияния любых украинских политиков, чиновников или бизнес-групп.