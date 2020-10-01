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Пытавшийся за взятку закрыть дело против фирмы окружения Ставицкого адвокат получил условный срок

Пытавшийся за взятку закрыть дело против фирмы окружения Ставицкого адвокат получил условный срок

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное прокурором САП с адвокатом, который пытался за взятку закрыть дело в отношении фирм из окружения Эдуарда Ставицкого и снять арест с 8,94 млн кубометров природного газа.

Об этом свидетельствует приговор от 23 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Суд признал адвоката виновным в предоставлении $40 тыс. неправомерной выгоды прокурору Генпрокуратуры Константину Кулику за закрытие уголовного производства в отношении должностных лиц ООО "Арабский Энергетический Альянс ЮЭЙ" и частичной отмены ареста 8,93 млн куб. м газа, наложенного в 2014 году.

Адвокату установлено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, он также обязан выплатить в пользу государства 100 тыс. грн за проведение судебных экспертиз.

Согласно материалам суда, адвокат безоговорочно признал свою виновность. Он согласился сотрудничать с прокурором в раскрытии преступлений, расследуемых детективами НАБУ по конкретным уголовным производствам, в частности, касающихся растраты и присвоения государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Фаворит Систем", ООО "Кувейт Энерджи Юкрейн" при добыче и реализации углеводородов.

Это производство было начато весной 2014 года, в октябре 2014 года Печерский райсуд наложил арест на 8,94 млн куб. м газа "Кувейт Энерджи Юкрейн" и "Фаворит Систем".

В октябре 2017 года дело передали в Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ, а старшим группы прокуроров в производстве стал Константин Кулик.

В свою очередь старшим следственной группы был Артем Бугаец, с которым адвокат был знаком, так как ранее они оба работали в прокуратуре Полтавской области.
С ноября 2017 года адвокат начал связываться с Бугайцом, который подключил к разговорам Кулика. К слову, в это же время генпрокурор объединил указанное производство с пятью другими в одно уголовное производство.

В апреле 2018 года адвокат предложил Кулику выделить в отдельное производство дело в отношении должностных лиц ООО "Арабский Энергетический Альянс ЮЭЙ" и закрыть его. Это позволило бы отменить арест с 25% арестованного природного газа, прибыль от продажи которого причиталась ООО "Арабский Энергетический Альянс ЮЭЙ".

По данным издания "Судебная власть", осужденным является Константин Лукьянченко.

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ООО "Фаворит Систем" входила в сферу влияния экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Эту фирму основали Сергей Пушкаренко и Павел Клещев. Последний является косвенным партнером родителей экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. А Пушкаренко течение 2009-2011 годах был соучредителем уже ликвидированного ООО "Нафтаинвест 2009" совместно с ООО "Киев Нафта", 30% в котором принадлежали жене экс-министра Елене Ставицкой.

Также Пушкаренко ранее возглавлял ООО "Строительная компания "Либра", совладельцем которой на тот момент был отец экс-министра Анатолий Ставицкий. В 2012 году Клещева в составе учредителей фирмы "Фаворит Систем" сменил киевлянин Дмитрий Журавель.

Нынешними учредителями "Фаворит Систем" является Дмитрий Журавель (50%) и три компании с Тортолы: "Блу Венью Лтд", "Канселор менеджмент Лтд" и "Тормек интернешинал Лтд".

По данным издания "Insider", "Арабский энергетический альянс ЮЭЙ" (ранее - "Кувейт Энерджи Юкрейн") якобы тоже входила в сферу влияния Ставицкого. В самой компании утверждают, что "Арабский энергетический альянс ЮЭЙ" никогда не входил в сферу влияния любых украинских политиков, чиновников или бизнес-групп.

Автор: 

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