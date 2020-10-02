Итоги недели: Рекордные запасы газа, успехи Ахметова и Рада на карантине

Главные новости за неделю 28 сентября - 2 октября.

ФИНАНСЫ

Нацбанк разрешил открывать банковские счета по паспорту в смартфоне

Национальный банк разрешил проводить удаленную идентификацию и верификацию банковских клиентов с использованием цифрового паспорта. Теперь счет в банке можно будет открыть с помощью цифрового аналога бумажных документов в мобильном приложении "Дия".

Монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты гривни перестали быть платежным средством

Национальный банк с 1 октября вывел из обращения монеты номиналом 25 копеек и банкноты гривни выпуска до 2003 года. На протяжении года их можно будет обменять во всех банках страны.

Минфин начал повышать ставки по облигациям внутреннего займа

Минфин на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлек 2,04 млрд грн. Львиную долю средств принесли семимесячные ОВГЗ, благодаря повышению ставки по ним до 8% годовых. По другим облигациям ставки также несколько выросли, но это не отразилось на спросе.

Остатки средств на Едином казначейском счете упали на 24 миллиарда

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября составили 21,28 млрд грн, тогда как месяцем раньше на нем находилось 45,66 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Нацбанк не видит оснований для длительного падения курса гривни

Национальный банк не видит фундаментальных факторов для долгосрочного ослабления курса гривни, заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий. Он также заверил, что регулятор не будет сдерживать укрепление курса, если для этого будут объективные факторы, например, рост экспортной выручки аграриев.

Окружение Коломойского стало владельцем купившей акции "Проминвестбанка" компании

Новыми собственниками компании, которая в марте стала победителем аукциона по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка", стали близкие к бизнесу Игоря Коломойского менеджеры. Акции были выставлены на продажу по инициативе олигарха, его же компании до последнего времени держали их под арестом.

Суд ликвидировал бывший банк семьи Авакова

Хозсуд Донецкой области ликвидировал ПАО "АКБ "Базис". Банк были признан неплатежеспособным во времена Януковича, но после того, как Арсен Аваков возглавил МВД в 2014 году, суды вернули банк бывшим собственникам. Он сменил название, а его оставшиеся активы были распроданы.

ВЛАСТЬ

Кабмин лишил региональные подразделения Налоговой и Таможни статуса юрлиц

Решениями Кабмина ликвидированы как юридические лица публичного права территориальные органы Государственной налоговой и Государственной таможенных служб. Этот шаг призван восстановить управленческую вертикаль и был одним из обязательств Украины перед МВФ.

Запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу

Кабинет министров не стал продлевать запрет на въезд иностранцев на территорию Украины и он утратил силу с 28 сентября. При этом правительство обязало иностранных граждан при въезде в страну иметь страховку, которая покрывает стоимость лечения от коронавирусной болезни.

Рада приняла новый закон о регулировании электронных коммуникаций

Верховная Рада приняла закон "Об электронных коммуникациях", который заменит устаревшие законы "О телекоммуникациях" и "О радиочастотном ресурсе Украины". Значительное внимание в новом законе посвящено вопросам функционирования интернета, который признан универсальной услугой.

Рада отменила пленарные заседания до 20 октября из-за вспышки коронавируса

Верховная Рада отменила пленарные заседания до 20 октября, заменив их работой в комитетах из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 среди депутатов и в Аппарате парламента. 20 октября депутаты проведут одно заседание для рассмотрения в первом чтении проекта госбюджета на 2021 год.

Зеленский создал Совет по защите прав застройщиков

Президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, который призван разработать механизмы защиты прав инвесторов и застройщиков. Состав совета поручено сформировать главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Зеленский передал Житомирский водочный завод на приватизацию

Президент подписал указ о передаче ГП "Житомирский ликеро-водочный завод" от Госуправления делами в Фонд госимущества для дальнейшей приватизации. Завод один из немногих в стране имеет разрешение на экспорт спирта.

Венедиктова признала переезд на государственную дачу вслед за Зеленским

Генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила свой переезд в резиденцию, которая находится на балансе Госуправления делами (ГУД). Она пояснила такой шаг соображениями безопасности и пообещала, что будет использовать государственную дачу временно.

В июле в Офисе президента признали, что Владимир Зеленский вместе с семьей переехал в государственную резиденцию "Конча-Заспа", также заявив, что глава государства переехал туда временно.

ЭНЕРГЕТИКА

Украина вошла в октябрь с рекордными запасами газа

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало октября превысили 28 млрд кубометров. Таким образом, ПХГ заполнены на 90%, по словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, их заполненность к началу отопительного сезона может достичь 100%.

Тем временем отбор газа из хранилищ в Европе 28 сентября впервые за сезон превысил закачку.

Westinghouse и "Энергоатом" подписали контракт о поставках ядерного топлива на Ривненскую АЭС

Westinghouse Electric Company подписала контракт с НАЭК "Энергоатом" о поставках ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-440 для Ривненской АЭС. До этого топливо Westinghouse в Украине использовалось только в реакторах ВВЭР-1000.

При этом Westinghouse может привлечь "Атомэнергомаш" (подразделение НАЭК "Энергоатом") к производству компонентов тепловыделяющих сборок (ТВС) и для зарубежных реакторов ВВЭР-440, заявил глава компании Патрик Фрегмен.

Прибыль "Укргаздобычи" упала за полгода в 54 раза

По итогам первого полугодия "Укргаздобыча" получила чистую прибыль в размере 301 млн грн, тогда как в первом полугодии 2019 года она составляла 16,3 млрд грн. Основной причиной падения прибыли в компании назвают снижение средней цены реализации газа на 46%.

Минэнерго предложило выделить из бюджета 12 миллиардов для выплат по "зеленому тарифу"

Министерство энергетики предложило предусмотреть в проекте госбюджета на 2021 год 11,55 млрд грн для частичного финансирования выплат производителям электроэнергии по "зеленому тарифу". По словам и.о. министра Ольги Буславец, это предложение уже поддержано профильными комитетами Рады.

Кабмин продлил программу "теплых кредитов" с урезанным бюджетом

Кабинет министров принял решение продлить программу "теплых" кредитов на 2021 год. По предложению Минэнерго, в бюджете на 2021 год на ее финансирование выделят 150 млн грн, тогда как в бюджете на 2020 год изначально было предусмотрено 400 млн грн.

Нацкомиссиия назначила проверки 28 поставщиков газа из-за задержки публикации цен

НКРЭКУ проведет внеплановые невыездные проверки 28 газопоставляющих компаний, подозревающихся в несвоевременном обнародовании цены на газ для населения на сентябрь. Комиссия напоминает, что поставщики обязаны предупреждать об изменении цены на природный газ за пять дней.

Зеленский поддержал повышение RAB-тарифов для облэнерго олигархов, – Саакашвили

Совет реформ под председательством президента Владимира Зеленского единогласно поддержал повышение с 3% до 6% нормы доходности на старую базу активов при введении стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы) для облэнерго, заявил глава исполкома Михэил Саакашвили.

Повышение доходности на старую базу активов лоббируют собственники облэнерго, крупнейшим из которых является Ринат Ахметов. В ходе заседания Совет реформ это предложение также озвучила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чому RAB-тарифи неможливі без росту цін на електроенергію

Молдова будет хранить газ в украинских хранилищах, – Оператор ГТС

Молдова будет хранить газ в украинских подземных газовых хранилищах, в течении октября-ноября планируется закачать около 100 млн кубметров газа, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. Эта идея обсуждалась еще год назад, но молдовские власти от нее отказались.

ТРАНСПОРТ

Из "Укрзализныци" уволился глава пассажирского филиала

Руководитель филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Максим Миняйло написал заявление об увольнении, сообщил член наблюдательного совета железнодорожной компании Сергей Лещенко.

Член набсовета "Укрзализныци" Аслунд подал в отставку

Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена набсовета АО "Укрзализныця", обвинив президента Владимира Зеленского и его партию в стремлении разрушить корпоративное управление в госкомпаниях.

Депутаты предложили выделить 5 миллиардов на создание обещанной Зеленским авиакомпании

Обновленный законопроект депутатов от "Слуга народа" о погашении возникших под руководством менеджеров Коломойского налоговых долгов "Укрнафты" предполагает выделение 5 млрд грн на создание новой государственной авиакомпании, согласно инициативе президента Владимира Зеленского.

Украинские компании возобновили экспорт продуктов питания через Россию

По данным российской системы отслеживания перевозок товаров, после частичной отмены транзита санкционных товаров через территорию РФ в марте, украинские компании осуществили 2,7 тыс. рейсов через территорию России. Большинство грузов было отправлено в Казахстан.

КОРПОРАЦИИ

АМКУ разрешил Ахметову получить активы "Донецкстали" Нусенкиса

Антимонопольный комитет предоставил разрешение нидерландской Metinvest B.V. Ахметова и Новинского на приобретения контроля над девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса. Основным активом в сделке является "Шахтоуправление "Покровское", ключевое предприятие по добыче коксующегося угля в стране.

Фонд госимущества проиграл Ахметову суд по реприватизации "Укртелекома"

Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" Рината Ахметова в деле о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 2,17 млрд грн пени за невыполнение инвестобязательств. Дело рассматривается в судах уже по третьему кругу.

Антимонопольный комитет установил сговор при продаже ТРЦ Respublika Фирташа с дисконтом 70%

АМКУ установил сговор трех компаний на аукционе по продаже прав требования по кредитам, обеспечением по которым является недостроенный крупнейший в стране ТРЦ "Республика". Каждую из компаний оштрафовали на 10% дохода за минувший год, но сами суммы в АМКУ не уточнили.

Киберполиция заблокировала работу IT-компании по разработке онлайн-казино

Киберполиция отчиталась о прекращении работы компании, которая разрабатывала и обеспечивала поддержку онлайн-казино. В ее штате насчитывалось более 80 IT-специалистов. Речь может идти о компании Soft2bet, которая разрабатывает онлайн-казино под ключ на собственном движке и имеет офисы в пяти странах Европы.

Белорусская IT-компания решила открыть офис в Украине после давления силовиков Лукашенко

Белорусская IT-компания PandaDoc открывает офис в Украине, сообщил ее основатель Микита Микадо. Из Минска в Украину уже переехало около 60 ее сотрудников после того, как в минском офисе PandaDoc прошли обыски, а несколько ее сотрудников были арестованы.

Фонд госимущества уволил руководителя ОГХК Дэвиса

Фонд государственного имущества уволил и. о. председателя АО "Объединенная горно-химическая компания" Питера Дэвиса, который руководил компанией с апреля. При этом Кабмин только 22 июля согласовал его назначение на должность руководителя без приставки "и.о.".

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ сообщило о подозрении Микитасю по делу о подряде "Энергоатома" на 1,4 миллиарда

Детективы НАБУ сообщили бывшему народному депутату Максиму Микитасю и заместителю генерального директора подразделения НАЭК "Энергоатом" Игорю Орлову о подозрении во взяточничестве при организации тендера на строительство Хранилища отработанного ядерного топлива.

По версии следствия, в обмен на содействие победе компании Микитася в миллиардном тендере жена Орлова бесплатно получила от другой компании экс-нардепа три квартиры в новостройках Киева.