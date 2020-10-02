Количество договоров страхования авто для выезда за границу упало с начала года на 46%

Начисленные страховые премии по договорам международного страхования "Зеленая карта", заключенных компаниями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ), в январе-августе 2020 года сократились на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 781,3 млн грн.

Согласно данным МТСБУ, количество заключенных договоров "Зеленая карта" за этот период упало на 45,62% – до 406,6 тыс., передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время размер возмещений, уплаченных по требованиям, возрос на 25,72% – до 12,2 млн евро, тогда как количество оплаченных требований – на 14,7%, до 4,14 тыс.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.