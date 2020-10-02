Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из фонда борьбы с коронавирусом на доплаты полицейским

Министерство внутренних дел просит дополнительно выделить 1,98 млрд грн на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 на время карантина.

Об этом сообщает неправительственная организация StateWatch со ссылкой на письмо министра внутренних дел Арсена Авакова в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает БизнесЦензор.

В обращении МВД отмечается, что постановлением Кабмина №485 от 10 июня на доплаты полиции было выделено 2,25 млрд грн, однако по состоянию на конец августа из этой суммы уже потрачено 99,4% выделенных средств, а именно 2,24 млрд грн.

В письме МВД предоставлены расчеты, согласно которым на доплаты 50% оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан на период с 1 августа по 30 ноября необходимо еще 1,98 млрд грн.

Эти средства планируют направить на доплаты для 54 352 полицейских, оклад которых в среднем составляет 15,34 тыс. грн на человека. Таким образом, доплата соответственно составит 7,67 тыс. грн в месяц на каждого.

Как сообщалось, Кабинет министров 10 июня выделил из Фонда по борьбе с предотвращением распространения коронавирусной болезни 2,7 млрд грн на доплаты сотрудникам ведомств из структуры Министерства внутренних дел.

В частности, на доплаты для аппарата МВД было выделено 171,08 млн грн, для Нацгвардии – 125,11 млн грн, для администрации Государственной пограничной службы – 103,77 млн грн, для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – 51,3 млн грн, для Национальной полиции – 2,25 млрд грн.