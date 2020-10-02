"Укрзализныця" оценила экономию от электрификации участка "Изов-Ковель" в 20 миллионов в год

"Укрзализныця" планирует в 2021 году электрифицировать участок "Изов-Ковель" и высвободить до 10 тепловозов для использования на других направлениях.

Об этом сообщил глава компании Владимир Жмак в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Сегодня прошли по маршруту "Изов-Ковель", который планируем полностью электрифицировать в следующем году", - сообщил Жмак.

По его словам, эксплуатационная длина участка составляет около 100 км, а годовая экономия затрат на тягу после электрификации составит более 20 млн грн.

"Годовой экономический эффект для "Укрзализныци", благодаря высвобождению до 10 тепловозов, которые мы сможем использовать на других направлениях, составит более 200 млн грн", - подчеркнул Жмак.

Ранее сообщалось, что в следующем году "Укрзализныця" планирует направить 4,7 млрд грн на ремонт тягового парка.