Спрос на коммерческие авто в Украине стал рекордным за этот год

В сентябре на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1350 машин. Это лучший результат за девять месяцев 2020 года. По сравнению с прошлогодним показателем спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился на 28%

Об этом сообщает "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Наилучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat, которая почти в три раза увеличила реализацию своих автомобилей в Украине по сравнению с сентябрем прошлого года - до 351 авто.

Renault в сентябрьском рейтинге марок заняла второе место потеряв в продажах 41%, закончив месяц с показателем 136 зарегистрированных машин.

На третьем месте марка Citroen, спрос на коммерческие автомобили которой увеличился в три раза и составил 134 единицы.

Четвертое место у Volkswagen, регистрации автомобилей этой марки выросли в годовом исчислении в 2,5 раза, до 94 штук.

Замыкают топ-5 рынка новых коммерческих авто прошедшего месяца сразу две марки: MAN и Mercedes-Benz, в зачете которых по 74 авто. В то же время потери Mercedes-Benz от показателя годичной давности составляли 6%, а МАN отстал на 3%.

Всего с января по сентябрь 2020 украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 7,7 тыс. новых машин, что почти на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.