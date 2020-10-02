Украинские компании возобновили экспорт продуктов питания через Россию

Украинские компании возобновили транзит запрещенных ко ввозу в Россию грузов через территорию страны.

По подсчетам РБК, открытие Россией дорог для транзита санкционных продуктов сэкономило украинским компаниям около $13 млн, поскольку на каждом таком рейсе через РФ перевозчик экономит до $5 тыс., передает БизнесЦензор.

По данным российской системы отслеживания перевозок товаров автомобильным и железнодорожным транспортом , с марта по сентябрь 2020 года международные грузоотправители осуществили через территорию России более 4,4 тыс. транзитных рейсов с санкционными товарами.

Наибольшая часть перевозок пришлась на продукты питания: чаще всего через Россию везли мясо и мясные субпродукты – доля рейсов с таким товаром составила 37%; продукты из зерна и злаков (12%); бумагу и картон (9%);, молочные продукты (9%); фрукты и орехи (5%); какао (4%); рыбу и ракообразных (3%).

При этом большинство санкционных товаров, которые в марте-сентябре ехали транзитом по территории России, было отправлено из Украины – из нее были осуществлены 2,7 тыс. рейсов (61% всей перевозки).

Основной поток украинских товаров шел в Казахстан – эта страна была пунктом назначения почти 2 тыс. рейсов. Азербайджан был страной назначения для почти 400 рейсов с Украины, Грузия – чуть больше 300. Чаще всего из Украины везли мясо и мясные субпродукты (813 рейсов), а также продукты из зерна (504 рейса).

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За рулем транспортного средства, как правило, были граждане Украины – они совершили 1826 перевозок. Второе месте среди отправителей занимает Польша с 573 рейсами.

Казахстан лидирует как пункт назначения для всех международных отправителей.

По оценке Минтранса РФ, перевозка российскими дорогами по сравнению с обходными сухопутными маршрутами позволяет сократить срок доставки грузов до четырех суток, и это позволяет перевозчикам экономить до 30% стоимости каждого рейса. Таким образом, каждый рейс через территорию России обходится компаниям на $5 тыс. дешевле. Исходя из этого, перевозчики, которые совершили свыше 2,7 тыс. рейсов с Украины, могли сэкономить на транзите с конца марта около $13 млн.

Напомним, в конце марта 2020 года российская таможня начала в тестововм режиме использовать систему отслеживания перевозок санкционных грузов. О полноценном открытии запрещенного ранее транзита Минтранс РФ объявил 15 июля.

Возможность ввозить на территорию России запрещенные товары из стран, против которых российские власти с 2014 года вводили ответные санкции, появилась у перевозчиков только в этом году. Поручение открыть российские дороги для санкционки дал в июне 2019 года российский президент Владимир Путин при условии, что транзит таких товаров будет отслеживаться с помощью специальных систем контроля.

Автомобильный и железнодорожный транспорт, перевозящий санкционные грузы через РФ, должен быть оборудован средствами идентификации – пломбами, которые работают на основе спутниковой системы ГЛОНАСС и устанавливаются на транспортное средство при пересечении границы. У водителей также должны быть специальные учетные талоны.