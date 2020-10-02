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Минобороны отремонтирует освобожденный из российского плена буксира "Яны Капу" за 5 миллионов

Минобороны отремонтирует освобожденный из российского плена буксира

Военная часть А0456 Министерства обороны заказала ремонт освобожденного из российского плена буксира "Яны Капу" за 4,99 млн грн при ожидаемой стоимости тендера 10,27 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

В аукционе участвовали 8 предприятий, в ходе торгов цена закупки упала вдвое.

Победителем тендера определено малое частное предприятие "Производственно-коммерческая фирма "ТОС", которое должно провести доковый ремонт судна до 30 ноября.

Согласно тендерной документации, торги состоялись 18 сентября, а 30 сентября с победителем заключен контракт.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский танкер "Нейма", с помощью буксиров "Быстрый", "Гандвик" и "Эльтиген" блокировали Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе. В результате блокирования, корабельно-катерная группа ВМС ВС Украины в составе малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск", "Никополь", рейдового буксира "Яны Капу", которая направлялась из Одессы в Мариуполь, не смогла пройти через Керченский пролив, и была захвачена. В результате захвата Украине был причинен материальный ущерб на 260 млн грн.

Россия вернула захваченные корабли в ноябре 2019 года, на них было демонтировано вооружение и часть оборудования.

Автор: 

Міноборони (977) ремонт (1489) тендер (2185) Prozorro (1772)


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