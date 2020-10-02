Минобороны отремонтирует освобожденный из российского плена буксира "Яны Капу" за 5 миллионов

Военная часть А0456 Министерства обороны заказала ремонт освобожденного из российского плена буксира "Яны Капу" за 4,99 млн грн при ожидаемой стоимости тендера 10,27 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

В аукционе участвовали 8 предприятий, в ходе торгов цена закупки упала вдвое.

Победителем тендера определено малое частное предприятие "Производственно-коммерческая фирма "ТОС", которое должно провести доковый ремонт судна до 30 ноября.

Согласно тендерной документации, торги состоялись 18 сентября, а 30 сентября с победителем заключен контракт.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский танкер "Нейма", с помощью буксиров "Быстрый", "Гандвик" и "Эльтиген" блокировали Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе. В результате блокирования, корабельно-катерная группа ВМС ВС Украины в составе малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск", "Никополь", рейдового буксира "Яны Капу", которая направлялась из Одессы в Мариуполь, не смогла пройти через Керченский пролив, и была захвачена. В результате захвата Украине был причинен материальный ущерб на 260 млн грн.

Россия вернула захваченные корабли в ноябре 2019 года, на них было демонтировано вооружение и часть оборудования.