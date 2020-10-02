Поставщик "последней надежды" с октября будет поставлять газ в Донецкой области, – Коболев

Поставщик газа в Донецкой области в октябре по какой-то причине не сможет поставлять газ для своих клиентов, в связи с этим большая часть потребителей этой области попадет к поставщику "последней надежды", которым является ГК "Нафтогаз Украины".

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Нафтогаз" не регулирует цену на газ для населения. Мы поставляем газ всего 2% потребителей - это, в основном, Кировоградская область. С этого месяца из-за того, что донецкий поставщик газа, по нашей информации, по какой-то причине не может поставлять газ населению этой области, почти все население станет клиентами группы "Нафтогаз" через механизм поставщика "последней надежды", - сказал Коболев.

Все остальные потребители, как напомнил Коболев, получают газ от других сбытовых компаний, которые в октябре повысили цену на газ в среднем на 15%.

"Все потребители, которые станут потребителями ППН "Нафтогаза", цена газа будет дешевле, чем в большей части регионов, где газ поставляют частные компании. Конечный потребитель может выбрать, где ему получить газ. Выборы на цену на газ пока не влияют. Влияют рыночные факторы", - отметил Коболев.

Он также отметил, что "Нафтогаз" принял решение не повышать цену на газ для населения в октябре, чтобы привлечь большее количество потребителей.

"Мы надеемся, что эта "акция" приведет к увеличению процента наших потребителей", - добавил Коболев.