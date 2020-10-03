Более 1000 потребителей газа заказали бесплатное обследование сетей своих домов у "Винницагаз"

Заботясь о безопасности потребителей газа, компания "Винницагаз" с 1 по 30 сентября провела акцию для своих клиентов. Все, кто оплатил в сентябре за распределение газа до конца года, имели возможность получить профессиональное техническое обследование газовых сетей своего дома бесплатно.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Винницагаза" сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 30 сентября за доставку газа до конца года рассчитались около 24 тыс. клиентов компании. Из них в сентябре - более 11 тыс. потребителей. Каждый десятый заказал бесплатное обследование сетей от "Винницагаз".

Преимуществами акции воспользовались около 1000 потребителей. Накануне отопительного сезона для собственной безопасности и безопасности близких каждый потребитель газа должен позаботиться о состоянии газовых сетей своего дома.

"Заявки на проведение бесплатного технического осмотра сетей подали 1010 клиентов компании. Сети обслуживаем согласно графика, в порядке подачи заявлений и сообщений. Более половины всех заявок уже выполнены. Часть заявок, по желанию участников акции, выполним в октябре", - говорит технический директор АО "Винницагаз" Игорь Дорошенко.

При обследовании сетей потребителей - участников акции почти в каждом случае газовики обнаруживают утечки газа. Поэтому потребители, которые до сих пор не обследовали сети своего дома, должны безотлагательно позаботиться об их техническом состоянии и собственной безопасности.

С 2018 года услуга по техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей не является монопольной и предоставляется на договорных началах. Потребитель самостоятельно выбирает исполнителя работ среди специализированных организаций, которые имеют соответствующее разрешение государственного образца. Тарифом на распределение природного газа эта услуга не предусмотрена.

При проведении технического осмотра внутридомовых сетей участников акции специалисты компании осуществляют визуальный осмотр и приборное обследование сетей на наличие утечек газа. Устраняют выявленные утечки, обеспечивают герметичность резьбовых соединений и замену уплотнительных материалов. По желанию клиента осуществляется бесплатная замена кранов и гибких рукавов к газовым приборам, при наличии материалов у потребителя.