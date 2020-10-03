Суд в США приостановил указ Трампа о запрете выдачи рабочих виз иностранцам

Суд в Сан-Франциско приостановил действие указа президента США Дональда Трампа о запрете выдачи рабочих виз иностранным квалифицированным специалистам.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

С жалобой на указ Трампа обращались Национальная ассоциация промышленников, Торговая палата США, Национальная федерация розничной торговли и организация TechNet. В частном определении судьи говорится, что Трамп превысил свои полномочия и не имел права отменять иммиграционные законы, принятые Конгрессом.

Президент подписал распоряжение о приостановке выдачи виз иностранцам в июне. Документ действует до конца 2020 года. Глава Белого дома тогда объяснил, что в США повысился уровень безработицы из-за пандемии коронавируса. По данным Белого дома, благодаря указу в Соединённых Штатах могло появиться более полумиллиона рабочих мест для американцев.

Распоряжение Трампа раскритиковали крупнейшие американские компании.