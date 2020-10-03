В Украина четвертый день подряд фиксируют рекордное количество заболеваний коронавирусом

В Украине за сутки по состоянию на утро 3 октября зафиксировано новое рекордное количество случаев заболевания коронавирусом - 4 661.

Об том сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Также за сутки зафиксировано 2 146 случаев выздоровления и 92 летальных случая от этой болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 222 322, количество летальных случаев - 4 353 человек, выздоровели – 98 737 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено в Киеве – 24 043, Львовской области – 21 032, Харьковской области – 20 104, Черновицкой области – 14 966, Одесской области – 14 379.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 2 октября выявлено 4 633 новых случаев коронавируса, зарегистрировано 68 летальных случаев от этой болезни и 2 148 случаев выздоровления.