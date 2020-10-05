С сентября 2021 года госорганам запретят требовать от граждан бумажные документы, – Федоров

В Украине планируют отказаться от подачи бумажных документов в госорганы с 1 сентября 2021 года.

Об этом сообщил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы нашли решение, проговорили его в субботу с президентом, сегодня с премьером. И с 1 сентября 2021 года органы власти не будут иметь права требовать бумажные документы от украинцев", - сказал Федоров.

По мнению Федорова, это то, что заставит это государство быстрее трансформироваться, быстрее двигаться в сторону цифровизации.