С сентября 2021 года госорганам запретят требовать от граждан бумажные документы, – Федоров
В Украине планируют отказаться от подачи бумажных документов в госорганы с 1 сентября 2021 года.
Об этом сообщил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы нашли решение, проговорили его в субботу с президентом, сегодня с премьером. И с 1 сентября 2021 года органы власти не будут иметь права требовать бумажные документы от украинцев", - сказал Федоров.
По мнению Федорова, это то, что заставит это государство быстрее трансформироваться, быстрее двигаться в сторону цифровизации.
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