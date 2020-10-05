Власти Киева разрешили допуск болельщиков на футбольные матчи на фоне роста заболеваемости

В Киеве разрешили проведение международных футбольных матчей под эгидой УЕФА с присутствием болельщиков.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение, которое ожидали и украинские футболисты, и болельщики. Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА в присутствии на трибунах болельщиков. Места на стадионах можно будет заполнять на 30%. Подчеркну: это касается только международных матчей", – сказал Кличко.

В частности, при участии болельщиков разрешено провести следующие матчи:

9 октября на стадионе "Оболонь" – квалификационный раунд Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;

10 октября на "Олимпийском" – матч Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Германии;

13 октября – тоже на "Олимпийском" – матч Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Испании.

Вместимость стадиона "Олимпийский" – около 70 тысяч человек, таким образом на один матч может собраться больше 23 тысяч болельщиков.

По данным КГГА, за прошедшие сутки в Киеве обнаружили 286 новых больных коронавирусной болезнью, десять человек умерли.

Всего за период пандемии, от вируса умерли 430 киевлян. На сегодня в столице уже 24 736 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 .