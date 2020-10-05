Власти Киева разрешили допуск болельщиков на футбольные матчи на фоне роста заболеваемости
В Киеве разрешили проведение международных футбольных матчей под эгидой УЕФА с присутствием болельщиков.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение, которое ожидали и украинские футболисты, и болельщики. Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА в присутствии на трибунах болельщиков. Места на стадионах можно будет заполнять на 30%. Подчеркну: это касается только международных матчей", – сказал Кличко.
В частности, при участии болельщиков разрешено провести следующие матчи:
9 октября на стадионе "Оболонь" – квалификационный раунд Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
10 октября на "Олимпийском" – матч Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Германии;
13 октября – тоже на "Олимпийском" – матч Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Испании.
Вместимость стадиона "Олимпийский" – около 70 тысяч человек, таким образом на один матч может собраться больше 23 тысяч болельщиков.
По данным КГГА, за прошедшие сутки в Киеве обнаружили 286 новых больных коронавирусной болезнью, десять человек умерли.
Всего за период пандемии, от вируса умерли 430 киевлян. На сегодня в столице уже 24 736 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 .
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