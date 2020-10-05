Объемы закачки газа в хранилища упали с начала октября в 3 раза, – "Укртрансгаз"

Среднесуточная закачка природного газа в подземные хранилища (ПХГ) Украины в начале октября снизилась в 3,2 раза по сравнению с сентябрем.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, если на протяжении сентября среднесуточная закачка составила 80,6 млн кубометров, то 1-4 октября она снизилась до 25,1 млн кубометров.

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд кубометров (с 21,78 млрд кубометров до 15,78 млрд кубометров).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснонопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров) и Вергунское (0,4 млрд кубометров, находится на временно оккупированной территории).