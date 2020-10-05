"Нафтогаз" договорился с банком Ахметова о заключении договоров на поставку газа для населения

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз" договорилось с АО "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) о заключении контрактов на поставку газа бытовым потребителям (населению).

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", сейчас подключиться к ГПК "Нафтогаз" можно в 27 отделениях ПУМБ во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях, передает БизнесЦензор.

"В последующие периоды количество отделений, где можно будет подать документы на присоединение к ГПК "Нафтогаз", будет увеличиваться", – отметили в компании.

В "Нафтогазе" напомнили, что для оформления подключения необходимо иметь при себе паспорт, ИНН, EIC-код и документ о праве собственности на жилье.

Как сообщалось, ранее в "Нафтогазе" заявляли о планах договорится с государственными "Ощадбанком" и "Приватбанком" о заключении через них договоров на поставку газа с бытовыми потребителями в рамках запуска розничного рынка газа.

Напомним, 1 августа 2020 года с НАК "Нафтогаз Украины" сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки бытовым потребителям. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов и бизнеса (юрлиц) каждый поставщик определяет самостоятельно.

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз" входит в группу "Нафтогаза", занимается поставками газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем банка является Ринат Ахметов.