"Оператор ГТС" закупил газ для прохождения зимы у "Нафтогаза" и "ЭРУ Трейдинг"

"Оператор ГТС Украины" провел в системе ProZorro тендеры на закупку 2 млрд кубометров природного газа с общей ожидаемой стоимостью до 10,2 млрд грн для собственных производственно-технологических потребностей и балансирующих действий.

Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС", передает БизнесЦензор.

Всего в системе электронных публичных закупок Prozorro было объявлено 25 аукционов: 5 процедур объемом по 120 млн куб. м (ожидаемая стоимость каждой – до 604,8 млн грн с НДС), 10 процедур по 92 млн куб. м (до 463,7 млн грн с НДС) и еще 10 процедур объемом по 50 млн куб. м (до 252 млн грн НДС).

"Из них уже 24 аукциона состоялись, с поставщиками заключены договоры: ООО "ЭРУ Трейдинг" (почти 36% от закупленного ОГТСУ объема газа), ООО "Trafigura Ukraine" (почти 3%) и НАК "Нафтогаз Украины" (62%)", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что договорами предусмотрено, что окончательная закупочная цена будет определяться с учетом стоимости газа на европейском хабе NCG.

Поставки газа предусмотрены течение октября 2020 - апреля 2021 года и призваны обеспечить стабильное функционирование ГТС во время отопительного сезона.

Кроме как для физической балансировки системы, работы компрессорных установок и других необходимых технологических операций по эксплуатации газотранспортной системы, ОГТСУ вынужден закупать значительные дополнительные объемы газа для покрытия небалансов, которые создают участники рынка.

Так, в течение мая-сентября ряд трейдеров искусственно создали негативные небалансы в объеме более чем 1,2 млрд кубометров газа, фактически полностью использовав запас газа компании, что ставило под угрозу стабильную работу ГТС. Кроме того, 238 млн кубометров газа были отобраны операторами ГРМ (облгазами) и не были оплачены, что создало задолженность в размере 940 млн грн.