Судно для достройки "Северного потока-2" вышло из Германии и возвращается в Россию

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский", который покинул в четверг германский порт Мукран, после четырех дней стоянки на рейде порта взял курс на Калининград.

Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования морских судов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Прибытие трубоукладчика в Калининград ожидается 7 октября. Там уже стоят два российских судна снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", которые российские военные назвали участниками проекта достройки газопровода "Северный поток 2".

Как сообщалось, ранее Ассоциация международных страховых агентств предостерегла страховые компании от сотрудничества с судами, вовлеченными в проект постройки газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", из-за санкций США.

Ранее Сенат и Конгресс поддержали включение новых санкций против газопровода "Северный поток-2" в оборонный бюджет США на 2020/2021 финансовый год, который начнется 1 октября.

Работы по строительству "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

В РФ заявляли, что проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, "будет завершен российской стороной".

"Северный поток - 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

"Северный поток-2" строится по дну Балтийского моря от территории РФ до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG во главе с "Газпромом". Европейские партнеры строительства — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.