Суд признал банкротом компанию окружения Климова с долгом перед НБУ на 3 миллиарда

Хозсуд Одесской области признал банкротом ЧАО "Туристическая производственная фирма "Черное море" и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

В госреестре конечным бенефициаром АО "ТПФ "Черное море" указан Игорь Кудинов (был помощником уже экс-нардепа Леонида Климова, который контролировал обанкротившийся "Имэксбанк").

Ранее Хозсуд Одесской области признал требования "Сбербанка" к ЧАО "ТПФ "Черное море" на 1,1 млрд грн (четвертая очередь) и 201 млн грн (шестая очередь), а также требования НБУ на 3,16 млрд грн как требования по обеспечению залогом имущества должника (согласно судебным материалам, ЧАО "ТПФ" Черное море "было имущественным поручителем "Имэксбанка" по рефинансированию).

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ликвидатора "Имэксбанка" и оставил без изменений решение судов низших инстанций, которыми лишь частично было признано требования представителя ФГВФЛ к должнику на сумму 290 млн грн (как обеспеченные залогом имущества), однако отклонены требования еще на 2,15 млрд грн.

В феврале 2018 годаАнтимонопольный комитет разрешил украинской "дочке" российского "Сбербанка" приобрести в собственность два отеля одесской сети "Черное море".

Нацбанк заявлял, что обеспечением по кредитам рефинансирования для "Имэксбанка" выступает в т.ч. стадион "Черноморец" и ряд объектов коммерческой недвижимости в Одессе.