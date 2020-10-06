Цены на золото снижаются на фоне новостей о возвращении Трампа из больницы

Котировки золота во вторник утром опускаются после роста понедельника, вызванного снижением курса доллара, трейдеры также обращают внимание на новости из США о возвращении президента Дональда Трампа в Белый дом из больницы, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,22% — или на 4,25 доллара, до 1915,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,45% — до 24,45 доллара за унцию.

Днем ранее стоимость золота поднялась почти с 1905 до 1920 долларов за унцию из-за ослабления курса доллара. Более дешевый доллар поддерживает стоимость золота, которое в таком случае становится дешевле для владеющих другой валютой инвесторов.

"Учитывая, что индекс доллара снижается, это, скорее всего, поддержит цены на золото и смягчит их снижение. В целом тренд по золоту стал "бычьим", — приводит агентство Рейтер мнение стратега DailyFx Маргарет Янг. Во второй половине сентября стоимость золота находилась на уровне ниже 1900 долларов, но с прошлой недели показатель стал постепенно подниматься.

Рынки обращают внимание и на новости из США. Ранее президент Трамп покинул госпиталь, где на протяжении трёх дней лечился от коронавируса, и вернулся долечиваться в Белый дом. Такие новости несколько усилили склонность инвесторов к риску, что негативно для золота, которое традиционно выступает как более надежный актив.