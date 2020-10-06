Зеленский продлил мораторий на взыскание квартир по валютной ипотеке на полгода

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте".

Документом продлено до 21 апреля 2021 года действие моратория на взыскание жилья по валютным ипотечным кредитам, если оно используется как место постоянного проживания заемщика или является объектом незавершенного жилищного строительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мораторий продлен учитывая ситуацию, в которую попали заемщики из-за обесценивания национальной валюты с 2008 года, и, как следствие, невозможности платить кредиты в иностранной валюте по текущему валютному курсу", – сказано в сообщении.

Также устанавливается запрет на принудительное взыскание иного имущества (имущественных прав) по договорам ипотеки с лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным им в иностранной валюте, и запрет кредитным учреждениям отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику.

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Как сообщалось, изначально Верховная Рада приняла указанный закон авторства близкого к олигарху Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского 16 июля, в пояснительной записке отмечалось, что его целью является защита ипотечных заемщиков.

Впоследствии министр юстиции Денис Малюська заявил, что этот законопроект якобы о продлении моратория на взыскание имущества по валютным ипотечным кредитам на самом деле блокирует взыскание всех залогов по кредитным договорам, поэтому Минюст будет рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому наложить на него вето.

В итоге документ был принят с учетом предложений президента 16 сентября. В частности, из законопроекта были исключены спорные юридические нормы, а действие моратория продлено не до конца 2021 года, а лишь до 21 апреля 2021 года.

Мораторий был введен бессрочно в 2014 году во время начала войны и экономического кризиса, однако за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния на них.

Как отмечает НБУ, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.