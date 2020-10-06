Суд рассмотрит жалобу "Приватбанка" по делу о выплате 10 миллиардов Суркисам 22 октября

Киевский апелляционный суд 22 октября рассмотрит апелляционную жалобу государственного "Приватбанка" на определение судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка от 2 сентября о принудительном исполнении решения этого же суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Об этом сообщили в пресс-службе "Привтабанка", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рассмотрение апелляции на определение судьи Вовка назначено на 22 октября", – сообщили в пресс-службе банка.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка 2 сентября разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.

Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты).

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с "Приватбанка" части вышеуказанной суммы в размере $164,5 млн.

Ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.

"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает при исполнении судебного решения принимать меры по взысканию средств или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.

По словам министра юстиции Дениса Малюски, законопроект необходим для того, чтобы помешать компаниям братьев Суркисов взыскать с государственного "ПриватБанка" 10 млрд грн.