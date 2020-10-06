В госбюджете заложили 3,3 миллиарда на выплаты по китайскому кредиту для ГПЗКУ

Проектом закона о государственном бюджете на 2021 год предусматриваются расходы, связанные с выполнением государством гарантийных обязательств, в частности по кредиту, предоставленному АО "ГПЗКУ", в размере 3,3 млрд грн.

Об этом говорится в отчете Министерства финансов "О фискальных рисках и их влиянии на показатели госбюджета в 2021 году", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, деятельность ГПЗКУ, начиная с 2013 года, является убыточной. По основному виду деятельности (оптовая торговля зерном на внутреннем и внешнем рынках) выполнение ГПЗКУ плана по объемам из года в год составляет ориентировочно 50%. В 2019 году чистый доход от реализации всех видов продукции и услуг выполнен на 44,5% по сравнению с запланированным уровнем.

"При существующих объемах реализации продукции и услуг на рынке зерновых, независимо от рассмотренных в модели сценариев, деятельность АО "ГПЗКУ" в 2020-2023 годах также будет убыточной", – указали в министерстве.

Так, базовый сценарий предусматривает, что чистый убыток ГПЗКУ в 2020 году составит 1,28 млрд грн (в 2019 году – 1,55 млрд грн), в 2021 – 1,33 млрд грн, в 2022 – 1,36 млрд грн, в 2023 году – 1,28 млрд грн.

По информации Минфина, значение показателя коэффициента задолженности ГПЗКУ в течение 2018-2021 годов свидетельствует, что деятельность госкомпании финансируется исключительно за счет заемного капитала.

В Минфине напомнили, что в 2012 году между госкорпорацией и Эксимбанком Китая заключен кредитный договор на сумму $1,5 млрд (действует до 2027 года) для финансирования поставок зерновых китайскому партнеру в лице China National Complete Engineering Corporation, CNCEC. С 2018 года кроме процентов ГПЗКУ осуществляет погашение и тела кредита. По результатам деятельности госкорпорации, в 2019 году обязательства превысили активы почти в 1,5 раза, отрицательное значение собственного капитала достигло 9,6 млрд грн.

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Как пояснили в Минфине, высокое значение показателя текущей ликвидности АО "ГПЗКУ" в 2020 году объясняется значительным остатком кредитных средств, однако уже с 2021 года показатель текущей ликвидности существенно снизится.

"В случае сохранения действующей доли АО "ГПЗКУ" на рынке зерновых и убыточной деятельности в 2020-2023 годах, в условиях базового и стрессового сценариев в 2021 и независимо от сценариев в 2022-2023 годах, государственная компания не сможет выполнять обязательства по гарантированному государством кредитному договору и возникнет необходимость в осуществлении соответствующих выплат из государственного бюджета", – заметили в Минфине.

ГПЗКУ – национальный оператор зернового рынка Украины, создан правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах. ГПЗКУ имеет 10 мукомольных предприятий в семи регионах Украины общей производственной мощностью 1 тыс. тонн готовой продукции в сутки.

ГПЗКУ принадлежит 10% сертифицированных элеваторных мощностей Украины. Возможности портовых терминалов ГПЗКУ позволяют обеспечить до 6% среднегодовых объемов экспортной перевалки украинского зерна. Перерабатывающие предприятия ГПЗКУ способны удовлетворить до 10% потребностей внутреннего рынка Украины в муке, крупах и комбикормах.