IFC может выделить Кривому Рогу 27 миллионов евро для закупки трамваев и реконструкции путей

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка может предоставить коммунальному предприятию "Скоростной трамвай" до 27 млн евро на закупку 50 трамваев и реконструкции 1 км трамвайных путей.

Соответствующий вопрос совет директоров финкорпорации намерен рассмотреть 21 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Трамвайные вагоны заменят устаревшие на существующих подземных и наземных трамвайных линиях города.

Ремонт километрового участка трамвайных путей запланирован на проспекте Соборности - одной из главных транспортных артерий центра города с востока на запад, расположенной в Металлургическом районе Кривого Рога. Ожидается, что строительство начнется в апреле 2021 года и будет завершено к декабрю 2021 года. Работы включают демонтаж существующих путей и контактной сети, прокладку новой трассы, монтаж контактных линий, уборку и благоустройство территории.

Согласно сообщению, помимо этого, в рамках программы "Города Украины" IFC оказывает Кривому Рогу консультативную поддержку в вопросе модернизации системы общественного транспорта города, анализа системы электроснабжения трамвайных путей и сопутствующей инфраструктуры для консультирования по вопросам капитальной модернизации, а также поддержку в технических характеристиках и выборе новых низкопольных энергоэффективных трамвайных вагонов.

Планируется, что проект улучшит сообщение удаленных районов и будет стимулировать использование трамвая, что, как ожидается, внесет вклад в сокращение загрязнения и заторов в городе.