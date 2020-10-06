"Укрпошта" подписала договор с ЕИБ о кредите на 30 миллионов евро

Европейский инвестиционный банк и "Укрпошта" в ходе 22 саммита Украина-ЕС в Брюсселе подписали соглашение о привлечении кредита в размере 30 млн евро на строительство трех новых сортировочных центров, 20 почтовых депо и развитие IT-инфраструктуры.

Об этом сообщила вице-президент ЕИБ Лиляна Павлова в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проекты будут посвящены поддержке улучшения модернизации логистической сети "Укрпошты", включая новые сортировочные узлы, около 20 новых депо, а также инвестиции в IТ-инфраструктуру", - сказала Павлова.

По ее словам, инвестиции позволят улучшить уровень почтовых услуг и сократить время доставки международных и внутренних посылок, писем и документов.

Кредит предоставляется вместе с технической помощью для модернизации логистической сети национального почтового оператора, добавили в ЕИБ.