Соглашение об "открытом небе" с ЕС подпишут в начале 2021 года, – Зеленский (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Что касается свободного авиационного пространства, то скажу вам честно, меня заверили сегодня коллеги, что в начале следующего года мы, наконец, это сделаем", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина предлагает подписать Соглашение об общем авиационном пространстве в июне.

В феврале тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца года.

Европейское общее авиационное пространство - двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использования воздушного пространства.

Переговоры об общем авиационном пространстве с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара. 31 января Британия вышла из Евросоюза.