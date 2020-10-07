Цены на рынке электроэнергии выросли при снижении объемов закупки, – "Оператор рынка"

Средневзвешенная цена акцептованного в сентябре 2020 году на рынке "на сутки вперед" электрической энергии составляет 1 485,58 грн/МВт.ч (без НДС), что на 12,09% больше, чем в августе 2020 года, и на 8,49% меньше, чем в сентябре 2019 года.

Об этом говорится в результатах мониторинга рынка, который проводит ГП "Оператор рынка", передает БизнесЦензор.

На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии в сентябре составляет 1 446,83 грн/МВт.ч (без НДС). Это на 19,9% больше, чем августовская цена, и на 18,11% меньше, чем было в сентябре 2019 года.

На рынке "на сутки вперед" ОЭС Украины: в сентябре 2020 средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии, по сравнению с августом 2020 года, увеличилась на 14,3% и составила 1 483,37 грн/МВт.ч (без НДС). Бурштынский энергоостров: по сравнению с августом сентябрьская цена является на 8,89% меньше и составляет 1 510,23 грн/МВт.ч (без НДС).

На внутрисуточном рынке ОЭС Украины: средневзвешенная цена акцептованного в сентябре 2020 электроэнергии составляет 1 445,27 грн/МВт.ч (без НДС), что на 19,92% больше, чем было в августе 2020 года. Торговая зона "Остров Бурштынской ТЭС": средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии по сравнению с августом увеличилась на 18,28% и составляет 1 589,32 грн/МВт.ч (без НДС).

В сентябре 2020 почасовые цены купли-продажи электроэнергии на внустрисуточном рынке и на рынке "на сутки вперед" в торговой зоне "ОЭС Украины" значительно отклонялись от ценовых ограничений.

"Это обусловлено низким спросом и профицитом предложений на продажу электрической энергии на этих сегментах рынка", - говорится в сообщении.

В Бурштынском энергоострове в ночные часы наблюдался дефицит предложений на продажу электроэнергии, поэтому цены в ночном периоде почти не отклонялись от ценовых ограничений.

Общий объем заявок на продажу электрической энергии в ОЭС Украины в сентябре по сравнению с августом 2020 года, уменьшился на 13,03%, а в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" увеличился на 5,22%.

Объем купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в сентябре 2020 составил 2 793,76 ГВт.час. Это на 13,76% меньше, чем торговалось на этих сегментах рынка в августе 2020 года.

Объемы торгов в сентябре 2020 составляли 25,77% от общего объема потребления электроэнергии всем категориям украинских потребителей, в сентябре 2019 - 37,3%.