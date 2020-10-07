ЕБРР подписал финансирование Хмельницкого на 36 миллионов евро по программе "Зеленые города"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал соглашение о пакете финансирования в размере 36,5 млн евро, в рамках которого Хмельницкий присоединится к программе "Зеленые города".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Подписание документов состоялось в среду на Ежегодном собрании ЕБРР.

"В контексте этой инвестиции город Хмельницкий присоединится к инициативе ЕБРР "Зеленые города". В рамках этой программы город разработает и будет выполнять план действий "Зеленый город", в котором будут определены и приоритизированы наиболее насущные экологические проблемы области, а также предусмотрены пути их решения", - говорится в сообщении банка.

Как в нем указано, банк предоставит кредит 28,5 млн евро городскому КП "Спецкоммунтранс", которое занимается сбором, переработкой и утилизацией ТБО в Хмельницкой области.

Кредит дополняется инвестиционным грантом Европейского союза на сумму 5 млн евро, собственными средствами города Хмельницкого в размере до 3 млн евро, а также средствами технического сотрудничества, которые ЕС и Швеция выделили ранее на подготовку этого проекта.

"Этот пакет финансирования позволит закрыть существующую свалку и осуществить рекультивацию ее территории. Две новые ячейки будут построены по стандартам ЕС. Также будет приобретено соответствующее оборудование и построены современные мощности для вторичной переработки и компостирования. Помимо этого, город приобретет новые мусоровозы и контейнеры для мусора, которые помогут местным жителям, государственным учреждениям и бизнесу быстрее перейти к раздельному сбору мусора", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, проект включает два этапа. На первом – удовлетворение срочных потребностей города в инвестициях для реконструкции существующего полигона, строительства рядом новой карты инженерного санитарного полигона по стандартам ЕС и приобретение для него нового оборудования, а также улучшение систем сбора и транспортировки ТБО с софинансированием из бюджета города.

Второй этап будет включать в себя строительство нового мусороперерабатывающего завода для неорганических отходов и обособленной станции компостирования для отсортированных органических отходов. Такая поддержка вторичной переработки и создания современной инфраструктуры управления ТБО (сортировка и компостная переработка) должны привести к уменьшению количества отходов, которые в конечном итоге будут попадать на полигон.

Ожидается, что реализация проекта сократит выбросы CO2 на 100 тыс. тонн в год

ХКП "Спецкомунтранс" отвечает за сбор, переработку и утилизацию твердых бытовых отходов в Хмельницком. Компания имеет контракты с более чем 92 тыс. домашних хозяйств и почти 3 тыс. коммерческих и общественных организаций на вывоз и утилизацию отходов. Компания также является оператором существующего полигона, расположенного на территории города.

Выручка "Спецкоммунтранса" в 2019 году выросла на 53,8% – до 60,7 млн грн, а чистый убыток 2018 года в 0,12 млн грн сменился чистой прибылью 0,11 млн грн.