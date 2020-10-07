Степанов предложил привлечь частные лаборатории к тестированию на COVID-19 за средства госбюджета

Министерство здравоохранения вынесет на следующее заседание Кабинета министров предложение привлечь частные лаборатории к тестированию на COVID-19 за счет государственных средств.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На следующем заседании правительства мы принимаем решение о привлечении частных лабораторий. Мы провели переговоры, и некоторые соглашаются работать, чтобы государство платило им за проведение ПЦР-тестирования", – сказал министр.

Степанов признал, что в некоторых регионах наблюдается большие очереди по тестированию, и образцы направляются в лаборатории в другие области.

При этом министр пообещал, что количество ПЦР-тестирований в сутки к декабрю достигнет 50 тыс.

"К декабрю мы хотим проводить в государственных лабораториях не менее 50 тыс. тестов в сутки. Помимо этого, мы внедряем новый метод – быстрые тесты на антиген. Есть еще разработка украинских тестов, которая проходит верификацию", – добавил глава Минздрава.

Ранее Степанов сообщал, что себестоимость проведения тестов в государственных лабораториях в 2-2,5 раза меньше, чем в частных.

В то же время на днях крупнейшая в Украине сеть лабораторий "Синэво" объявила о запуске специализированного COVID-центра с отдельной лабораторией, которая будет специализироваться исключительно на ПЦР-тестировании и позволит осуществлять сотни тысяч тестов в месяц.