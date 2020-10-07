Глава Совета НБУ снял свою кандидатуру с выборов президента Академии наук

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин объявил о снятии своей кандидатуры с выборов на должность президента Национальной академии наук Украины (НАН).

Как передает БизнесЦензор, об этом Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Я снял свою кандидатуру с выборов президента НАН Украины. Всеми силами старался привлечь внимание к проблемам науки", – написал Данилишин.

В свою очередь в пресс-службе НАН заявили, что получили заявление Данилишина о снятии его кандидатуры с выборов 6 октября, таким образом его фамилия будет вычеркнута из бюллетеней для голосования.

Как сообщалось, 29 сентября Данилишин подал иск в Шевченковский районный суд Киева с требованием признать незаконным проведение выборов президента и президиума НАНУ 6-9 октября.

Данилишин также призывал претендентов на должность президента НАНУ бойкотировать выборы президента Академии, которые были назначены "во время пика пандемии коронавируса".

По его мнению, желая "законсервировать текущее состояние академии", ее президиум "ставит под удар здоровье пожилых людей", которым необходимо посетить собрание.

Данилишин также отметил, что для дальнейшего развития НАНУ нуждается в "омоложении руководящего состава" и в прорывных идеях.

Напомним, 19 августа 2020 года скончался президент НАНУ Борис Патон. Перед этим в июне он заявил, что видит своим преемником вице-президента академии Анатолия Загороднего.

Ранее президиум академии утвердил списки кандидатов на должность президента НАНУ, среди которых академики Данилишин, Загородний, Владислав Гончарук, Сергей Комисаренко, а также академик и экс-вице-премьер Владимир Семиноженко.