БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 446 31

"Зеленые" инвесторы подали исков к государству на 630 млн грн из-за невыплат по "зеленому" тарифу

"Зеленые" инвесторы подали исков к государству на 630 млн грн из-за невыплат по "зеленому" тарифу

Компании, которые инвестировали в строительство генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), подали иски к ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок), чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию.

Согласно реестру исков к ГарПоку, таких компаний более 50, передает БизенсЦензор.

Совокупный объем средств, которые намерены отсудить компании у госпредприятия – более 630 млн грн.

6 октября Европейско-украинское энергетическое агентство и Украинская ветроэнергетическая ассоциация написали письмо к премьер-министру Денису Шмыгалю, где сообщили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

В частности, из-за того, что в июле текущего года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из ВИЭ превысили 21 млрд грн.

По мнению юристов, подача массовых исков инвесторов ВИЭ в международный инвестиционный арбитраж против государства за нарушение их прав является самым эффективным средством защиты.

Как сообщалось, 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона – реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ.

Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Эти меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В свою очередь, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября долги за предыдущие периоды не погашены, а уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100% (со значительным опозданием), за 20 дней сентября - 22%.

В августе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство обеспечит оплату 40% долга до конца этого года.

борг (1919) Новини компаній (3633) Зелений тариф (334)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
"Зеленые" инвесторы подали исков к государству на 630 млн грн из-за невыплат по "зеленому" тарифу - Цензор.НЕТ 8003
показати весь коментар
07.10.2020 15:22 Відповісти
+8
"Зеленые" инвесторы подали исков к государству на 630 млн грн из-за невыплат по "зеленому" тарифу - Цензор.НЕТ 7107
показати весь коментар
07.10.2020 15:24 Відповісти
+7
Ну це вообше ... Куда дивляться "інвестіціонніе няни" ?
показати весь коментар
07.10.2020 15:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну це вообше ... Куда дивляться "інвестіціонніе няни" ?
показати весь коментар
07.10.2020 15:21 Відповісти
Зеленый крокодил и инвесторов намахал, хоть сам зеленый. Лес рубится, мусор не перерабатывается, хотя есть зарубежные инвесторы, но им не дают строить, все делается во вред Украине. Зеленые вредители убивают Украину.
показати весь коментар
07.10.2020 15:52 Відповісти
"Зеленые" инвесторы подали исков к государству на 630 млн грн из-за невыплат по "зеленому" тарифу - Цензор.НЕТ 8003
показати весь коментар
07.10.2020 15:22 Відповісти
Зеленский, урод конченый, почему леса рубятся и горят? Почему мусор не перерабатывается, а сваливается по всей Украине? Почему не даешь, падла, иностранным инвесторам строить перерабатывающие заводы? Ты президент или вредитель и предатель? Шо при Пэдре, что при Зеле никакого толку. Все во вред.
показати весь коментар
07.10.2020 15:55 Відповісти
Пора гандонам пізди роздавать, а не гарантовані покупки. Це не інвестори, а звичайнісінькі воротіли по типу євробляхерів та імпортерів американських побитих машин.
показати весь коментар
07.10.2020 15:22 Відповісти
"Зеленые" инвесторы подали исков к государству на 630 млн грн из-за невыплат по "зеленому" тарифу - Цензор.НЕТ 7107
показати весь коментар
07.10.2020 15:24 Відповісти
"Зеленые" инвесторы подали исков к государству на 630 млн грн из-за невыплат по "зеленому" тарифу - Цензор.НЕТ 7156
показати весь коментар
07.10.2020 15:26 Відповісти
педиковатых команчей 4шт.
в резерве еще 1-5К...
показати весь коментар
07.10.2020 16:27 Відповісти
"Зеленые" инвесторы подали исков к государству / Государство: Денег нет.Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/ Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20/ Извините, если что то не так. Деолигархизация, понимашь.
показати весь коментар
07.10.2020 15:28 Відповісти
Вселяких Херусів треба на нари з повним конфіскатом , а не з зеленою енергетикою боротись !!))
показати весь коментар
07.10.2020 15:32 Відповісти
"Зеленые" инвесторы подали исков к государству на 630 млн грн из-за невыплат по "зеленому" тарифу - Цензор.НЕТ 1414
показати весь коментар
07.10.2020 15:33 Відповісти
Прикольный схематоз замутил барыга.
показати весь коментар
07.10.2020 15:34 Відповісти
Это ещё до него придумали. Он только поучаствовал
показати весь коментар
07.10.2020 15:39 Відповісти
В том то и соль, шо даже януковощ побоялся этот схематоз внедрять, а пэтя бесстрашный вор
показати весь коментар
07.10.2020 15:44 Відповісти
Этот - да, сцыкун. А клюев - красавчик!
показати весь коментар
07.10.2020 15:52 Відповісти
Соль в том,что ты даже не поинтересовался хронологией этих инвестиций,но товарищ майор приказал вам,лахтинским икпердам,в каждом высере вспоминать какого-то барыгу,вот ты старательно и исполняешь приказ.
показати весь коментар
07.10.2020 15:54 Відповісти
Зеленые" инвесторы подали исков к государству -- какая ложь и лицемерия. Как можно подавать иск к государству ? Государство откуда деньги? Не граждане за это платят ? Нет ? Какому-то государству , а то что люди платят со своего кармана виде налогов за это молчание? Нет государственных денег в природе , это все деньги людей , которые составляют бюджет
показати весь коментар
07.10.2020 15:36 Відповісти
И где рынок электроэнергии?? Хочу покупать электроэнергию у Энергоатома, а не у зеленых барыг по зеленым тарифам.
показати весь коментар
07.10.2020 15:38 Відповісти
Будешь покупать там , где скажет крёстный отец мафии Украины .
показати весь коментар
07.10.2020 15:42 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2018/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D1%8E-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE.html Кому должен - прощаю: как украинские олигархи не платят долги государству -
..
..
.."Зеленые" инвесторы подали исков к государству на 630 млн грн из-за невыплат по "зеленому" тарифу - Цензор.НЕТ 8314.....
показати весь коментар
07.10.2020 15:53 Відповісти
И это инвесторы? которые сдали Крым и Донбасс где безконтрольно грабили, теперь переключились на остальную Украину и денег хотят от государства? А государство бизнесом не занимается, оно только должно брать налоги от бизнеса в виде части прибыли, а деньги инвесторы должны зарабатывать продавая продукцию на рынке, хотите денег продавайте дешевле по другому цивилизованный мир не работает,как в магазине хотите продать продавайте дешевле конкурентов Энегоатом, но они хотят угробить Энергоатом и красть у государства во время войны и пандемии, а Зеленский в этом им помагает,подписал "закон", который они сами и придумали теперь через суды именем Украины они грабят народ.
показати весь коментар
08.10.2020 15:46 Відповісти
Расплатиться за прошлое придётся. Но требую прикрыть лавочку немедленно!
показати весь коментар
07.10.2020 15:43 Відповісти
зеленые инвесторы подали иски к зеленому правительству по поводу зеленых инвестиций...
(а могли бы просто зеленых долларов отсыпать... зеленым новым смотрящим))))
показати весь коментар
07.10.2020 15:44 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3188991/dtek_ahmetova_mojet_podat_na_ukrainu_v_arbitraj_izza_dogov_po_zelenomu_tarifu_gendirektor
показати весь коментар
07.10.2020 15:49 Відповісти
Пора уничтожать эти "электростанции". Желательно с "инвесторами".
показати весь коментар
07.10.2020 15:49 Відповісти
"Зеленые" инвесторы подали исков к государству на 630 млн грн из-за невыплат по "зеленому" тарифу - Цензор.НЕТ 1072
показати весь коментар
07.10.2020 15:50 Відповісти
Порошенко дал карт-бланш Ренату Ахметова ещё 5 лет назад. Нашёл Великого Зелёного Энергетика. Таких тарифов даже в Дании нет.
показати весь коментар
07.10.2020 16:21 Відповісти
дядя, в Дании вообще зелёных тарифов нет. Там аукцион.А в Германии в аналогичный период тарифы были выше украинских.
показати весь коментар
07.10.2020 21:06 Відповісти
платить по тарифу АЭС.
показати весь коментар
08.10.2020 03:45 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 