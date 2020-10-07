Авиакомпания Azur Air запустит рейсы из Киева на Мальдивы и в Мексику

Авиакомпания Azur Air Ukraine зимой запустит чартерные сезонные рейсы из Киева на Мальдивы и в Мексику.

Об этом сообщили в авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

В Мале Azur Air Ukraine полетит с 25 декабря 2020 года и будет обслуживать линию раз в 10-11 дней. Вылеты запланированы на 25 декабря, 5, 15 и 26 января.

В авиакомпании обратили внимание на необходимость наличия справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус для туристов, которые летят на Мальдивы. На момент пересечения границы должно пройти не более 72 часов с момента сдачи анализов.

Рейсы из Киева на мексиканский курорт Канкун Azur Air Ukraine начнет 27 декабря 2020 года. Вылеты из Украины запланированы на 27 декабря, 5, 13 и 21 января. По данным консульской службы МИД Украины, на данный момент власти Мексики не предъявляют особых требований для въезжающих украинcкий туристов в связи с пандемией COVID-19.

Маршруты Киев-Мале и Киев-Канкун Azur Air Ukraine будет обслуживать на дальнемагистральных самолетах Boeing 767-300ER. В авиакомпании отметили, что их дальности хватает для совершения полетов на такое расстояние без промежуточной посадки на дозаправку.

В самолетах помимо эконом-класса со схемой размещения мест 2+4+2 установлен также салон бизнес-класса с рассадкой 2+2+2.

Билеты на данные направления можно приобрести только в составе тура от туроператора Anex Tour, который является заказчиком рейсов. Для полета в бизнес-классе необходимо оплатить дополнительный сбор.

Перед бронированием путешествия пассажирам следует иметь в виду возможность изменения правил въезда в выбранную страну и введения новых карантинных мер как в стране назначения, так и в Украине.