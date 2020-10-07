Расходы из фонда по борьбе с COVID-19 на ремонт дорог превысили 13 миллиардов (обновлено)

Расходы специально созданного для борьбы с распространением коронавируса фонда на ремонт и строительство дорог к 5 октября профинансированы на 13 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передает БизнесЦензор.

В то же время, по данным на сайте министерства, по состоянию на 1 октября на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 из государственного бюджета потрачено 3,39 млрд грн.

В целом за счет бюджетов всех уровней на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 осуществлено платежей на сумму 6,75 млрд грн. В том числе 3,36 млрд грн - из местных бюджетов. За сентябрь на эти цели потрачено 1,4 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров 1 июля принял решение о выделении на строительство и ремонт дорог 35 миллиардов гривен из специального Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями общим объемом 64,7 млрд грн.

18 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год", для направления средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц. Президент Владимир Зеленский подписал указанный закон 22 июня.