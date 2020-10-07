На выплаты по госдолгу до конца года нужно еще $3 миллиарда, – Минфин

Плановые платежи по погашению и обслуживанию государственного долга до конца года составляют около $3 млрд.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил во время заседания Пленарной сессии 22-го саммита Украина-ЕС 🇪🇺 на тему макрофинансовой помощи, передает БизнесЦензор.

"Спад экономики является ощутимым, а дефицит государственного бюджета, как и плановые выплаты по обслуживанию государственного долга, являются значительными. До конца года существует значительная нагрузка на бюджет, связанная с платежами по погашению и обслуживанию государственного долга, которые составляют около $3 млрд. Поэтому финансовая помощь наших международных партнеров на данном этапе крайне необходима", – сказал министр.

Марченко отметил, что украинская сторона благодарна ЕС за предоставление в июне этого года второго транша в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи и продолжение такого финансового сотрудничества в рамках новой "исключительной" программы макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

Глава Минфина также обсудил вопросы продолжения финансового сотрудничества в рамках новой "исключительной" программы макрофинансовой помощи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Такое финансовое сотрудничество с ЕС несет не только важный стабилизирующий эффект для финансовой системы Украины, но и является индикатором неизменности европейского курса и продолжение реформ", – отметил Марченко.

При этом он заверил вице-президента ЕК в том, что переговоры Уркаины с МВФ находятся в активной стадии.

Как сообщалось, ранее вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отмечал, что Европейский союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, однако для этого стране нужно конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся верховенства права.