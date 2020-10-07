Депутаты уже внесли 5 тысяч поправок к закону о госбюджете на 2021 год

Депутаты внесли около 5000 поправок к законопроекту "О государственном бюджете на 2021 год", Бюджетный комитет будет рассматривать их на следующей неделе.

Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук сообщила в эфире телеканала "Прямой", передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Я знаю, что на следующей неделе Бюджетный комитет будет рассматривать тщательно поправки (к проекту госбюджета на 2021 год, – ред.). Подано около пяти тысяч поправок в бюджет. Это довольно сложная работа, но Бюджетный комитет будет работать, если нужно, в режиме видеоконференции, онлайн, это доступно ", – рассказала депутат.

Она напомнила, что народные депутаты планируют собраться 20 октября на заседание парламента для рассмотрения проекту бюджета в первом чтении.

Читайте также: Министерства предложили увеличить расходы госбюджета на 1 триллион, – Минфин

Как сообщалось, Верховная Рада отменила пленарные заседания до 20 октября, заменив их работой в комитетах из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 среди депутатов и в Аппарате парламента. 20 октября депутаты проведут одно заседание для рассмотрения в первом чтении проекта госбюджета на 2021 год.

Напомним, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.