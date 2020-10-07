Украина подписала меморандум с ЕБРР о борьбе с коррупцией в "Укравтодоре"

Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого как пилот Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") обязуется провести антикоррупционную реформу.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в меморандуме стороны договорились поддерживать усилия с целью улучшения системы закупок "Укравтодора" и укреплению его внутреннего контроля, политик и процедур, направленных на предотвращение взяточничества и коррупции.

Распоряжение Кабмина от 5 октября 2020 года №1216-р об одобрении проекта меморандума обнародовано на сайте правительства.

"Партнерство "Укравтодора" и ЕБРР в вопросе корпоративного управления и антикоррупционных практик – это еще одно свидетельство того, что в Украине есть политическая воля исключить возможности для любой коррупции. Кроме того, такое сотрудничество с нашими партнерами позволит повысить эффективность государственных инвестиций в инфраструктурные проекты. Правительство продолжает реформу корпоративного управления, руководствуясь лучшими практиками Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и рассматривает 15 государственных предприятий, где планируется проведение реформы в ближайшее время", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, который подписал меморандум от имени банка, "это сотрудничество в усилении антикоррупционных мер в дорожном секторе станет пилотным проектом и лакмусовой бумажкой для внедрения более широкой программы, поддерживаемой ЕБРР, по предотвращению коррупции и улучшения управления для всех украинских государственных предприятий и организаций государственного сектора".

В рамках этого соглашения Украина обязуется внедрить Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению на государственных предприятиях, а также принять всеобъемлющую политику государственной собственности.

Отмечается, что работа по улучшению корпоративного управления на госпредприятиях и в госагентствах будет включать в себя пересмотр систем управления рисками, соблюдения нормативных требований (комплаенс) и внутреннего аудита, а также замену существующих структур независимыми и квалифицированными специалистами. Для персонала будет проводиться обучение по этике и добропорядочности. Третьи стороны, в частности, подрядчики и поставщики в будущем также должны будут соблюдать те же антикоррупционные принципы.

Кроме этого, правительство Украины и ЕБРР будут работать над приведением систем закупок на госпредприятиях и в государственных агентствах в соответствие с Глобальным стандартом закупок и поставок Чартерного института закупок и поставок и помогать им в прохождении международно признанной сертификации в сфере закупок. Реформа будет включать в себя программы развития персонала и внедрение комплексных электронных систем закупок, которые будут охватывать весь инвестиционный цикл от начала до конца.