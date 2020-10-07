Фонд гарантирования выставил на продажу кредиты на 5,5 миллиарда с дисконтом 96%

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на открытые торги в системе "ProZorro.Продажи" пул активов четырех неплатежеспособных банков, в частности банка "Финансовая инициатива", "ВТБ Банка", "Родовид Банка" и "Диамантбанка".

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, торги пройдут по голландской модели (на понижение цены) 22 октября. Стартовая цена лота №GL18N118141 – 1,06 млн грн, размер гарантированного взноса – 10%. Согласно данным в системе Prozorro, в ходе торгов цена может упасть до 211,03 млн грн.

В состав пула вошли права требования по 66 кредитам юрлиц, имущественные права и дебиторская задолженность. Средняя просроченная задолженность по кредитам – более 7 лет, общая задолженность по договорам составила 5,48 млрд грн.

Отмечается, что по трети кредитного портфеля продолжаются судебные производства или эти кредиты находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы. При этом значительная часть кредитов не обеспечена залогом.

Согласно сообщению, более 83% обеспечения составляют финансовые активы, 14% – недвижимость и 3% – оборудование, транспорт, другое имущество.

В частности, среди обеспечения – четырехкомнатная квартира в Киеве общей площадью 168,80 кв. м, гостиничный комплекс в Мариуполе (Донецкая область) общей площадью 2226,8 кв. м, спортивный комплекс также в Мариуполе общей площадью 4279,4 кв. м, нежилые здания сталелитейного завода общей площадью 126 763,6 кв. м.