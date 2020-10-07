Количество крайне бедных людей из-за пандемии вырастет впервые за 20 лет, – ВБ

Количество людей в состоянии крайней бедности в 2020 году увеличится впервые более чем за 20 лет на фоне пандемии COVID-19, которая усугубила последствия военных конфликтов и изменения климата.

Об этом говорится в обзоре Всемирного банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно прогнозу ВБ, число людей, находящихся в состоянии крайней бедности, в этом году увеличится на 88-115 млн из-за пандемии коронавируса, а за 2020-2021 годы - на 150 млн.

По определению ВБ, в состоянии "крайней бедности" находятся люди, живущие менее чем на $1,9 в день. Число таких людей в этом году, как ожидается, составит от 9,1% до 9,4% мирового населения, что соответствует уровню 2017 года - 9,2%. При отсутствии пандемии коронавируса, уровень "крайней бедности" в мире в текущем году составил бы 7,9%, отмечают в ВБ.

"Из-за пандемии и глобальной рецессии более 1,4% мирового населения окажется в состоянии крайней бедности. Для того, чтобы развернуть ситуацию к сокращению бедности, государствам потребуется подготовиться к экономическим изменениям после пандемии COVID-19, обеспечив движение капитала, трудовых ресурсов и инноваций в новые направления бизнеса", - отмечает президент группы ВБ Дэвид Малпасс.

Порядка 82% людей, которые окажутся в состоянии крайней бедности, будут из стран со средним доходом.

Пандемия коронавируса, усугубившая последствия военных конфликтов и изменений климата, сделает недостижимой цель устранения бедности в мире к 2030 году без принятия быстрых и крупных мер, говорится в обзоре организации. По оценкам ВБ, в 2030 году глобальный уровень бедности составит порядка 7%.