Суд признал требования к сети "Окко" о доплате налогов на 600 миллионов

Восьмой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и отменил решение, которым был удовлетворен иск ООО "ОККО-Нефтепродукт" (его правопреемник - ООО "Энерготрейд ресурс") об отмене ряда налоговых уведомлений-решений.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Согласно судебным материалам, во время проверки налоговики установили занижение налогового обязательства по акцизному налогу более чем 600 млн грн. По результатам этого были приняты соответствующие налоговые уведомления-решения, которые ЧП "ОККО-Нефтепродукт" обжаловало в судебном порядке.

Львовский окружной админсуд отменил эти налоговые уведомления-решения на основании другого судебного решения, которым было отменено приказ на проведение налоговой проверки.

В то же время Восьмой апелляционный админсуд согласился с доводами Офиса крупных налогоплательщиков ГНС.

Согласно судебным материалам, ЧП "ОККО-Нефтепродукт" по поручению ЧП "ОККО-Бизнес" и ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" занималось реализацией нефтепродуктов и сжиженного газа через сеть собственных и арендованных АЗС.

Как установили налоговики, ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" и ЧП "ОККО-Бизнес" не были зарегистрированы как плательщики акцизного налога с реализации топлива в период с 01.01.2015 по 31.12.2015, и не декларировали, что не платили этот налог. При этом ЧП "ОККО-Нефтепродукт" не отражало информационные данные реализации товаров для коммерческого использования, которые не являются объектом налогообложения акцизным налогом по розничной реализации подакцизных товаров в декларациях по акцизному налогу за указанный период.