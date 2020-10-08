БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Украине за сутки обнаружено более 5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

В Украине за сутки по состоянию на утро 8 октября зафиксировано рекордное количество заболеваний коронавирусом – 5 397.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

При этом за сутки также зафиксировано 93 летальных случаев из-за коронавируса, 2 263 случая выздоровления.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 25 986, Харьковской области – 22 712, Львовской области – 21 923, Черновицкой области – 15 757, Одесской области – 15 704.

Как сообщал БизнесЦензор, Министерство здравоохранения предложит ввести усиленные карантинные ограничения по всей стране, если заполняемость коек для больных COVID-19 в больницах превысит 60%.

Министр уточил, что в настоящее время имеется около 37 тыс. коек для пациентов с коронавирусной болезнью, при этом в больницах пребывают 16 745 пациентов с COVID-19 или с подозрением на него.

карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)
