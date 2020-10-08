Банки больше не могут финансировать правительство через покупку ОВГЗ, – глава НБУ (обновлено)

Объемы финансирования банковским сектором государственного долга почти достигли максимальных для украинского рынка 35%.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил в интервью ZN.UA, передает БизнесЦензор.

"Есть общемировые индикаторы объемов финансирования госдолга банковской системой в процентах от депозитной базы. Так вот, 35% от депозитной базы – это максимальный показатель для нашего рынка. Сейчас он у нас составляет почти 35%. Эти почти 35% и являются ответом на вопрос о том, как я к этому отношусь", – сказал Шевченко, отвечая на вопрос об увеличении портфеля ОВГЗ в собственности госбанков.

Глава НБУ напомнил, что предложенный Кабмином проект госбюджета на 2021 год предполагает значительный дефицит, который планируется профинансировать, в основном, за счет размещения ОВГЗ.

"Поэтому НБУ сейчас консультируется с Минфином об объеме внутренних заимствований. Речь идет о более чем 500 миллиардах гривен – это действительно колоссальный объем заимствований для нашего внутреннего рынка. Если этот объем оставить, он может привести к так называемому эффекту вытеснения, и в результате кредитование, развитие которого – приоритет для всех как в НБУ, так и в правительстве и ОПУ, может замедлиться, а процентные ставки – вырасти. Определенный прогресс в наших дискуссиях с Минфином уже есть, и мы надеемся, что нам удастся достичь компромисса и избежать нежелательных перекосов на внутреннем рынке", – пояснил глава Нацбанка.

Шевченко также прокомментировал возможность выкупа ОВГЗ Нацбанком на вторичном рынке.

"НБУ не имеет законодательного права оперировать на первичном рынке ОВГЗ. Операции на вторичном рынке действительно не запрещены, и по моему личному убеждению в Украине должен существовать вторичный рынок ОВГЗ. Это цивилизованный подход и он соответствует нашей стратегии развития финансового сектора до 2025 года. Развитие вторичного рынка не должно преследовать цели скрытой эмиссии", – сказал глава НБУ.

Он подчеркнул, что для развития вторичного рынка ОВГЗ потребуется время, соответствующая дорожная карта сейчас готовится НБУ вместе с Минфином.

"Но я подчеркиваю, что мы точно не будем создавать этот рынок для того, чтобы скрыто финансировать бюджет. Цель НБУ – это цивилизованный вторичный рынок ОВГЗ",– подчеркнул Шевченко.

Как сообщалось, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает дефицит бюджета в размере около 270 млрд грн или 6% ВВП.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в первую очередь финансировать дефицит госбюджета планируется за счет внутренних заимствований. При этом Минфин сохраняет возможность выхода на внешние долговые рынки и рассчитывает на получение средств от МВФ, ЕС и других международных кредиторов.